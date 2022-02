L’éphémère – printemps des Poètes 2022 La Comédie de Béthune Béthune Catégories d’évènement: Béthune

La Comédie de Béthune, le mardi 17 mai à 19:30

Coulisses proposent des lectures mises en voix et en espace. Sous la direction de Lucie Boissoneau des textes de poètes, d’auteurs … seront lus à haute voix par les amateurs de l’association sur le thème de l’éphémère.

2€ gratuit pour les adhérents et les – de 26 ans

Coulisses propose des lectures mises en voix et en espace sous la direction de Lucie Boissonneau

2022-05-17T19:30:00 2022-05-17T20:30:00

