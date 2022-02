L’éphémère Chartres, 3 mars 2022, Chartres.

L’éphémère Chartres

2022-03-03 – 2022-04-30

Chartres Eure-et-Loir

Il est temps de sonder à nouveau l’éphémère. De ne pas attendre à demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences.

Une sélection de poèmes sur le thème du Printemps des Poètes 2022 est à découvrir dans les espaces. Dans cet adjectif, la lettre E est la « seule et unique voyelle, quatre fois invoquée, entre la fièvre, le murmure, la foudre, l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, l’impensé, le maternel,…

bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr +33 2 37 88 45 20 https://mediatheque.chartres.fr/

Groupement Martino – Ville de Chartres

Chartres

