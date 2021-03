Beaugency L'Ephémère Beaugency L’Ephémère accueille la Semaine pour l’emploi L’Ephémère Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

L’Ephémère accueille la Semaine pour l’emploi L’Ephémère, 23 mars 2021-23 mars 2021, Beaugency. L’Ephémère accueille la Semaine pour l’emploi

du mardi 23 mars au samedi 27 mars à L’Ephémère

Le local « L’Ephémère » accueille au coeur de Beaugency les demandeurs d’emploi du secteur pour leur faire rencontrer un conseiller emploi, mais également des recruteurs d’entreprises locales qui ont des postes à pourvoir immédiatement ou pour l’été 2021. Venez déposer votre CV qui sera transmis à de nombreux recruteurs du territoire. Des permanences d’entreprises seront programmées.

Entrée libre

Une semaine de permanences pour orienter les demandeurs d’emploi et leur permettre de rencontrer des entreprises locales qui recrutent. L’Ephémère 3 rue de l’Ours, 45190 BEAUGENCY Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T12:00:00;2021-03-23T14:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T12:00:00;2021-03-24T14:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T12:00:00;2021-03-25T14:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T12:00:00;2021-03-26T14:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaugency Autres Lieu L'Ephémère Adresse 3 rue de l'Ours, 45190 BEAUGENCY Ville Beaugency