LA VILLE ILLUSTRÉ lePATIO19 Fort-de-France Catégorie d’Évènement: Fort-de-France LA VILLE ILLUSTRÉ lePATIO19 Fort-de-France, 14 octobre 2023, Fort-de-France. LA VILLE ILLUSTRÉ Samedi 14 octobre, 10h00 lePATIO19 Sur inscription. LA VILLE ILLUSTRÉE : Architecture et transition écologique. Amateurs et professionnels de l’illustration, exprimez votre créativité en sensibilisant le public à la valorisation de

l’espace urbain foyalais. Inspiré des Journées Nationales de l’Architecture 2023 lancées par le Ministère de la Culture, le thème du concours est : Architecture et Transition Écologique. Rejoignez-nous, partagez votre talent artistique et contribuez à un avenir durable. La Ville est bien meilleure quand

nous l’illustrons ensemble ! lePATIO19 19 rue GARNIER PAGÈS 97200 FORT DE FRANCE Fort-de-France 97200 Martinique +596696861223 https://lepatio19.com [{« type »: « link », « value »: « https://concours.vandanvil.com »}] https://concours.vandanvil.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

