L'epastrouillante conférence : le cinéma fantastique de Méliès



Mairie de Colomiers, le mercredi 15 septembre 2021



### Atelier Jeune Public le mercredi 15 sept à 14h30 ### **Les aventures fantastiques de Georges Méliès** ### Programme de films de **Georges Méliès**. France – 1902- 1911. Durée 0h55min.** [Idéal à partir de 8 ans]** Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait déjà des aventures fantastiques. Laissez-vous entraîner en dirigeable, au Pôle nord avec le professeur Maboul ou sur l’île de Robinson, la fantaisie est toujours au pouvoir dans ces quatre films de Georges Méliès à découvrir en famille. > Le mercredi 15 sept à 14h30 ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/2/6/csm_fantastique_aventrures_de_melies_conference_1100db33e9.jpg) ### Billetterie en ligne [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/2/csm_billetterie_en_ligne_57ced259c0.png)](https://www.colomiers-central-vad.cotecine.fr/reserver/) ### **L’EPASTROUILLANTE CONFERENCE ** A l’issue de la projection du programme Les Aventures fantastiques de Georges Méliès, cette « épatrouillante conférence » vous invite à un voyage dans l’univers de Georges Méliès puis à une exploration ludique du divertissement et de la magie fin de siècle, conçue et animée par Frédéric Tabet. Durée totale 1h55 (projection et conférence) Horaires ——– de 14h30 à 16h25 **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre Cinéma le Central – 43 rue du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

