L'épaisseur du présent, itinéraires sensibles… Banon, 10 juillet 2021, 18:00:00 – 21:00:00

Banon Alpes de Haute-Provence L’épaisseur du présent

Au départ, il y a le désir d’arpenter le monde, de le découvrir comme il est, avec les imaginaires et les émotions qu’il me procure.

De mes dérives je garde les traces que je traduis par des cartes sensibles aux encres végétales. asso.parsonsetparmots@gmail.com +33 6 10 78 35 95 http://parsonsetparmots.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par

