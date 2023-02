LEOPOLDINE HH La! Lumiere! (Particuliere) THEATRE DES FEUILLANTS, 3 mars 2023, DIJON.

LEOPOLDINE HH La! Lumiere! (Particuliere) THEATRE DES FEUILLANTS. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Chanteuse, musicienne, compositrice, comédienne … Léopoldine HH est une artiste protéiforme. Passée par la Nouvelle Star en 2014, elle sort Blumen im Topf trois ans plus tard, album salué par le prix Moustaki 2017. La voici revenue, avec un nouvel album et un spectacle du même nom : LA! LUMIERE! (particulière).Accompagnée de Michel Gilet et Charly Chanteur, musiciens-comédiens flamboyants, Léopoldine HH nous attrape et nous étonne, nous fait danser sur les aires d’un disco kitsch vitaminé, ou nous fait taper du pied au son d’un punk-rock furieux.Qui a dit que la chanson était ennuyeuse ?

Votre billet est ici

THEATRE DES FEUILLANTS DIJON 9, Rue Condorcet Cote-d’Or

Chanteuse, musicienne, compositrice, comédienne … Léopoldine HH est une artiste protéiforme. Passée par la Nouvelle Star en 2014, elle sort Blumen im Topf trois ans plus tard, album salué par le prix Moustaki 2017. La voici revenue, avec un nouvel album et un spectacle du même nom : LA! LUMIERE! (particulière).

Accompagnée de Michel Gilet et Charly Chanteur, musiciens-comédiens flamboyants, Léopoldine HH nous attrape et nous étonne, nous fait danser sur les aires d’un disco kitsch vitaminé, ou nous fait taper du pied au son d’un punk-rock furieux.

Qui a dit que la chanson était ennuyeuse ?.27.0 EUR27.0.

Votre billet est ici