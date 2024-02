LEOPOLD LEMARCHAND – LEOPOLD LEMARCHAND PREMIER SPECTACLE EN 3T D’A COTE Toulouse, mardi 4 juin 2024.

Avec plus de 500k abonnés sur les réseaux sociaux, Léopold Lemarchand démarre sa tournée 2024 et, bonne nouvelle, il passera bien par Toulouse ! Oui oui, au 3T pour une date exceptionnelle ! Un one shot hilarant, réservez-vite !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-06-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31