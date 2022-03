Leonor Bolcatto: Chansons féministes & intimistes Si Par Azar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Leonor Bolcatto: Chansons féministes & intimistes Si Par Azar, 7 avril 2022, Marseille. Leonor Bolcatto: Chansons féministes & intimistes

Si Par Azar, le jeudi 7 avril à 20:00

Leonor Bolcatto vous entraîne dans un univers singulier où les chansons ont de grands yeux remplis de malice, de nostalgie et de révolte. Tantôt conteuse, tantôt fée ou sorcière, elle puise son inspiration à cet endroit de l’intime qui fait naître, grandir, créer, s’émanciper, aimer. Durée : 1h15 Entrée 4€, thé offert + artiste au chapeau

4€

♫♫♫ Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Si Par Azar Adresse 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Si Par Azar Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Si Par Azar Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Leonor Bolcatto: Chansons féministes & intimistes Si Par Azar 2022-04-07 was last modified: by Leonor Bolcatto: Chansons féministes & intimistes Si Par Azar Si Par Azar 7 avril 2022 marseille Si Par Azar Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône