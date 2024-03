Léonie Victoire Dauphin (1866 -1953) : un nouveau destin en Amérique Hôtel Pasteur Rennes, lundi 11 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-11 18:00

Fin : 2024-03-11 19:30

Léonie Victoire Dauphin est née le 28 mars 1866 à Ernée (Mayenne) et décédée le 8 juin 1953 à Hennepin, Minnesota (Etats-Unis). Lundi 11 mars, 18h00 1

Elle est la fille de Victor André Dauphin né en 1835 et de Léonie Clémentine Baron née en 1844. Léonie Victoire Dauphin épouse à Vitré le 19 février 1889, Victor Colvez (1864-1932) président du syndicat des boulangers de Rennes et part s’installer en Amérique avec lui. Ils auront huit enfants.

Hôtel Pasteur 2 place Pasteur Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine