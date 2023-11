Leonidas Kavakos, Philhar’intime Maison de la Radio et de la Musique Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. payant

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert de musique de chambre avec Leonidas Kavakos

Mozart s’amuse, et nous avec. Pour l’anniversaire de sa sœur Nannerl, en 1776, Amadeus prend sa plus belle plume et se met à ironiser sur la majesté un peu pompeuse du style français, qu’il pastiche délicieusement en truffant les six mouvements de son Divertimento no 11 de chansons françaises. Son Quatuor avec hautbois complète l’après-midi, ainsi que la Fantaisie pour trio à cordes et hautbois, écrit par un Britten de dix-neuf ans. Cordes et vents du Philhar s’en donnent à cœur joie, sous l’œil de Leonidas Kavakos.

BENJAMIN BRITTEN

Fantaisie pour trio à cordes et hautbois

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Quatuor avec hautbois

Divertimento no 11

LEONIDAS KAVAKOS violon

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

ARNO MADONI violon

JÉRÉMY PASQUIER alto

NADINE PIERRE violoncelle

YANN DUBOST contrebasse

HÉLÈNE DEVILLENEUVE hautbois

ANNE-MARIE GAY hautbois

ANTOINE DREYFUSS cor

HUGUES VIALLON cor

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/ https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873138115

