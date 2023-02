LEONARDO GARCIA ALARCON, M.FLORES &J.ROSET-LAMENTI E SOSPIRI GRAND THEATRE, 19 mars 2023, DIJON.

LEONARDO GARCIA ALARCON, M.FLORES &J.ROSET-LAMENTI E SOSPIRI GRAND THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

L’OPERA DE DIJON (1-LR2010149/150/151/152) PRESENTE CE CONCERT Lamenti e Sospiri | Leonardo García Alarcón, Mariana Flores & Julie Roset Sigismondo d’India, un nom, un homme, une œuvre à redécouvrir. Au cours d’un concert contemplatif, Leonardo García Alarcón explore les émotions humaines et réhabilite ce compositeur de génie.Alors que la Renaissance brille de ses derniers feux, l’époque baroque en Italie voit le développement de nouvelles manières: l’objectif est de rendre au plus près les émotions humaines par une musique plus expressive. Si Claudio Monteverdi est le compositeur le plus connu de cette période de transition, le récital donne à entendre son jumeau artistique : Sigismondo d’India. Ce dernier participe pleinement à ce changement de sensibilité et à l’exploration des sentiments en musique, en publiant des monodies parmi les plus novatrices de son temps. Les voix de Mariana Flores et Julie Roset, entourées de quelques confidents instrumentistes, subliment ce voyage envoûtant et purificateur vers l’intériorité la plus profonde. Réservation PMR : 0380488282

Votre billet est ici

GRAND THEATRE DIJON Place du Théâtre Cote-d’Or

L’OPERA DE DIJON (1-LR2010149/150/151/152) PRESENTE CE CONCERT

Lamenti e Sospiri | Leonardo García Alarcón, Mariana Flores & Julie Roset

Sigismondo d’India, un nom, un homme, une œuvre à redécouvrir. Au cours d’un concert contemplatif, Leonardo García Alarcón explore les émotions humaines et réhabilite ce compositeur de génie.

Alors que la Renaissance brille de ses derniers feux, l’époque baroque en Italie voit le développement de nouvelles manières: l’objectif est de rendre au plus près les émotions humaines par une musique plus expressive. Si Claudio Monteverdi est le compositeur le plus connu de cette période de transition, le récital donne à entendre son jumeau artistique : Sigismondo d’India. Ce dernier participe pleinement à ce changement de sensibilité et à l’exploration des sentiments en musique, en publiant des monodies parmi les plus novatrices de son temps. Les voix de Mariana Flores et Julie Roset, entourées de quelques confidents instrumentistes, subliment ce voyage envoûtant et purificateur vers l’intériorité la plus profonde.

Réservation PMR : 0380488282.27.2 EUR27.2.

Votre billet est ici