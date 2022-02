Léonard et Sidonie vous chantent des chansons Berthenicourt Berthenicourt Catégories d’évènement: Aisne

Berthenicourt

Léonard et Sidonie vous chantent des chansons Berthenicourt, 7 mai 2022, Berthenicourt. Léonard et Sidonie vous chantent des chansons Berthenicourt

2022-05-07 – 2022-05-07

Berthenicourt Aisne Berthenicourt Samedi 7 mai 2022 20h30

Eglise de Berthenicourt Accompagnée par son frère Léonard au piano, Sidonie nous fait parcourir en chansons un vaste répertoire allant de Charles Aznavour à Meghan Trainor en passant par Tim Dup. Parfaitement en accord depuis des années, ils sont en route vers leur premier album.

Entrée libre, pour tous publics (enfants et adultes) Samedi 7 mai 2022 20h30

Eglise de Berthenicourt Accompagnée par son frère Léonard au piano, Sidonie nous fait parcourir en chansons un vaste répertoire allant de Charles Aznavour à Meghan Trainor en passant par Tim Dup. Parfaitement en accord depuis des années, ils sont en route vers leur premier album.

Entrée libre, pour tous publics (enfants et adultes) Samedi 7 mai 2022 20h30

Eglise de Berthenicourt Accompagnée par son frère Léonard au piano, Sidonie nous fait parcourir en chansons un vaste répertoire allant de Charles Aznavour à Meghan Trainor en passant par Tim Dup. Parfaitement en accord depuis des années, ils sont en route vers leur premier album.

Entrée libre, pour tous publics (enfants et adultes) Unsplash

Berthenicourt

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Berthenicourt Autres Lieu Berthenicourt Adresse Ville Berthenicourt lieuville Berthenicourt Departement Aisne

Berthenicourt Berthenicourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berthenicourt/

Léonard et Sidonie vous chantent des chansons Berthenicourt 2022-05-07 was last modified: by Léonard et Sidonie vous chantent des chansons Berthenicourt Berthenicourt 7 mai 2022 Aisne Berthenicourt

Berthenicourt Aisne