Léonard Da Vinci – Ciné-concert Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers

Léonard Da Vinci – Ciné-concert Pithiviers, 11 mars 2022, Pithiviers. Léonard Da Vinci – Ciné-concert Pithiviers

2022-03-11 – 2022-03-11

Pithiviers Loiret Pithiviers Les musiciens de l’ensemble Doulce Mémoire accompagnent ce film de 1919 avec de la musique du XVIème siècle. Ils improvisent des instruments des instruments comme avec ce tube de PVC trafiqué dans lequel la soprano chante pou recréer la sonorité d’une église. Le film, quant à lui, retrace, dans des décors naturels, la vie de Léonard Da Vinci. billet.theatre@pithiviers.fr +33 2 38 32 06 45 Les musiciens de l’ensemble Doulce Mémoire accompagnent ce film de 1919 avec de la musique du XVIème siècle. Ils improvisent des instruments des instruments comme avec ce tube de PVC trafiqué dans lequel la soprano chante pou recréer la sonorité d’une église. Le film, quant à lui, retrace, dans des décors naturels, la vie de Léonard Da Vinci. doulce mémoire

Pithiviers

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT GRAND PITHIVERAIS

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Departement Loiret

Pithiviers Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Léonard Da Vinci – Ciné-concert Pithiviers 2022-03-11 was last modified: by Léonard Da Vinci – Ciné-concert Pithiviers Pithiviers 11 mars 2022 Loiret Pithiviers

Pithiviers Loiret