du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Serveaux

En co-animation avec l’Office de Tourisme de l’Ouest et la Ville d’Arts et d’Histoire, Saint Paul, seront organisées des visites guidées hybrides, alliant la présence d’un guide péi et l’utilisation de l’application Leon pour offrir une expérience innovante et disruptive au public. Venez découvrir Léon !

Entrée libre et gratuite.

Maison Serveaux 81, Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul Saint-Paul Lyon 1er Arrondissement La Réunion

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

