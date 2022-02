Léon Saint-Georges-sur-Moulon, 7 mai 2022, Saint-Georges-sur-Moulon.

Léon Saint-Georges-sur-Moulon

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07

Saint-Georges-sur-Moulon Cher Saint-Georges-sur-Moulon

Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, caricature et vérité, ce spectacle joyeux et enlevé, nous raconte avec humour, passion et dérision les aventures trépidantes d’un jeune facteur débutant. L’histoire est simple mais captivante. En nous régalant avec finesse de ces petits riens du quotidien, Léon, à la fois tendre et profond, nous révèle combien il serait ennuyeux de voir les choses comme tout le monde… et nous interroge discrètement sur le moment où se décide « le métier qu’on fera » quand on sera grand !

Spectacle jeune public proposé par la Compagnie Pocket Théâtre. En famille, à partir de 6 ans | En scolaire, à partir de 8 ans.

Durée – 50 min

Cie Pocket Théâtre

Saint-Georges-sur-Moulon

