LÉON PHAL QUINTET + YESSAÏ KARAPETIAN Studio de l’Ermitage, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

HAPPY BIRTHDAY! KYUDO RECORDS : 1 an et déjà toutes ses dents. Deux soirées pour un petit état des lieux d’un nouveau label curieux et ambitieux.

LEON PHAL QUINTET

« Phal détermine des vols planés, pluies de néon et suavités de luxe où passent des souvenirs du vieil acid jazz et de la house d’antan. L’air de rien, il s’agit de dentelle.” Télérama fff

« Léon Phal dépoussière les étoiles » – Alex Dutilh – Open Jazz

Léon Phal fait partie de cette jeune génération de musiciens de jazz biberonnée aux classiques, dont il s’affranchit tout en leur rendant hommage à chaque note avec brio, qu’il s’agisse du RH Factor de Roy Hargrove ou du « Voodoo » de D’Angelo.

Après son premier opus Canto Bello avec Julien Lourau à la direction artistique pour lequel Léon a été sacré « Révélation » par jazz Magazine, c’est à Lausanne au Studio du Flon que Léon Phal, dernier lauréat du tremplin Rézzo de Jazz à Vienne et Jazz Up de Nancy Jazz Pulsations a enregistré cet album, sous la houlette de l’ingénieur du son Benoît Corboz, réalisateur historique d’ Erik Truffaz.

Dans ce second opus « Dust to Stars », Léon Phal explore à la tête d’un quintet formé dans la plus pure tradition hard bop (ténor, trompette, rhodes,contrebasse, batterie), l’ensemble des musiques qui ont habité ses nuits blanches entre house, drum’n’bass et afrobeat. Une véritable machine à danser avec une âme.

De ces confrontations entre acoustique et électronique, ferveur jazz et fièvre dancefloor, échappées rêveuses et beats millimétrés, résulte une salutaire symbiose entre énergie contagieuse et rare élégance.

Léon Phal : Saxophone ténor

Zacharie Ksyk : Trompette

Gauthier Toux : Fendre rhodes + prophet

Rémyi Bouyssière : Contrebasse

Arthur Alard : Batterie

YESSAÏ KARAPETIAN // AVANT-PREMIÈRE

« Il déboîte tout, impressionne les journalistes présents et montre avec facilité qu’il n’a rien perdu de sa technique. Il dépasse même le haut niveau qu’il avait déjà atteint sur l’enregistrement de l’album grâce à son inspiration, c’est le joueur d’instinct du club qui peut te faire gagner un match à lui tout seul sur un geste de génie ! » – Sabotjazz

Tout juste revenu de Berklee où il a attrapé au vol les students awards 2020 du magazine Downbeat, référence internationale en la matière, en tant que compositeur et soliste de l’année, Yessaï tourne avec Guillaume Perret avec qui il a enregistré 16 Levers de soleils et A Certain Trip et gagne avec son quintet le concours national de La Défense Jazz Festival en septembre 2020.

En avant-première au Studio de l’Ermitage, Yessaï Karapetian dévoile avec son quintet son futur album à paraître début décembre. Et on parie que ça va faire mal.

Yessaï Karapetian : Piano

John Doe : Saxophone ténor

Gabriel Gosse : Guitare

Marc Karapetian : Basse

Raphaël Pannier : Batterie

Concerts -> Jazz

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

11 : Jourdain (597m) 11 : Pyrénées (652m)



Contact :Studio de l’Ermitage 0

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-11T20:30:00+02:00_2021-09-11T23:00:00+02:00