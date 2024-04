Léon Phal + Bada-bada Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, mardi 2 juillet 2024.

Léon Phal + Bada-bada Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le 2 juillet, la Friche aura comme MC, Léon Phal qui va nous plonger dans sa transe festive, exigeante et généreuse. Puis Bada-bada et leur planète jazz ouverte et généreuse, bien au-delà des étiquettes.

– Léon Phal

Stress Killer Tour



Léon Phal est l’un des nouveaux souffles d’air frais »Jazz » qui ranime l’intérêt d’un style, d’un esprit, d’un groove, »oui il faut le dire », d’un retour à l’essence même de la pureté musicale ! Charge lourde ! Libre et en opposition aux musiques que l’establishment médiatique veut bien nous imposer, Phal a su écouter, s’inspirer, picorer des styles, des tendances, des mix pour en faire sa musique, son indépendance, sa dépendance au jazz.



Il n’y qu’à entendre son troisième album Stress Killer, paru en septembre dernier, pour avoir la preuve que cette génération, à la tête chercheuse, troque et s’arrange des recettes du passé pour inventer de nouvelles saveurs . Le 2 juillet, la Friche aura comme MC, Léon Phal qui va nous plonger dans sa transe festive, exigeante et généreuse.



– Bada-Bada

Phantom



Bada-Bada rentre dans la lignée des innovants, des intéressants pour l’avenir du jazz instrumental en s’imprégnant autant des musiques, dites actuelles, que des classiques. Pour eux, regarder l’avenir est aussi important que se retourner vers le passé ! A l’instar de Léon Phal ou Emile Londonien, cette double vision est essentielle pour écrire de nouvelles partitions jazz tout en goûtant aux musiques du monde actuel, qu’elles soient électroniques, hip-hop, house… Leur planète est ouverte et généreuse, bien au-delà des étiquettes, privilégiant leur liberté musicale et leur besoin viscéral d’improvisation.



Soirée en coproduction avec la Friche la Belle de Mai.



Interview et retransmission des concerts en partenariat avec Radio Grenouille. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 20:00:00

fin : 2024-07-02

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Léon Phal + Bada-bada Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-29 par Ville de Marseille