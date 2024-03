Léon Phal / Bada-Bada LA FRICHE LA BELLE DE MAI Marseille, mardi 2 juillet 2024.

Léon Phal« Stress Killer Tour »Léon Phal est l’un des nouveaux souffles d’air frais « Jazz » qui ranime l’intérêt d’un style, d’un esprit, d’un groove, « oui il faut le dire », d’un retour à l’essence même de la pureté musicale ! Charge lourde ! Libre et en opposition aux musiques que l’establishment médiatique veut bien nous imposer, Phal a su écouter, s’inspirer, picorer des styles, des tendances, des mix pour en faire sa musique, son indépendance, sa dépendance au jazz. Il n’y qu’à entendre son troisième album Stress Killer, paru en septembre dernier, pour avoir la preuve que cette génération, à la tête chercheuse, troque et s’arrange des recettes du passé pour inventer de « nouvelles saveurs ». Le 2 juillet, la Friche aura comme MC, Léon Phal qui va nous plonger dans sa transe festive, exigeante et généreuseLéon Phal : saxophone Zacharie Ksyk : trompette Gauthier Toux : clavier Rémy Bouyssière : basse Arthur Alard : batterieBada-Bada« Phantom »Bada-Bada rentre dans la lignée des innovants, des intéressants pour l’avenir du jazz instrumental en s’imprégnant autant des musiques, dites actuelles, que des classiques. Pour eux, regarder l’avenir est aussi important que se retourner vers le passé ! A l’instar de Léon Phal ou Emile Londonien, cette double vision est essentielle pour écrire de nouvelles partitions jazz tout en goûtant aux musiques du monde actuel, qu’elles soient électroniques, hip-hop, house… Leur planète est ouverte et généreuse, bien au-delà des étiquettes, privilégiant leur liberté musicale et leur besoin viscéral d’improvisation.Lilian Mille : trompette, clavier Tao Ehrlich: basse Leo Fumagalli : saxophone Tiss Rodriguez : batterieSoirée en coproduction avec la Friche La Belle de Mai Interview et retransmission des concerts en partenariat avec Radio Grenouille INFOS PRATIQUESPlacement libre debout. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.Personnes à Mobilité Réduite : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous signaler votre venue à l’adresse suivante : contact@marseillejazz.com

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-07-02 à 20:00

LA FRICHE LA BELLE DE MAI 41 RUE JOBIN 13003 Marseille 13