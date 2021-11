Paris Sunset Sunside Paris Leon PARKER « Embodi Jazz Ensemble » featuring Agathe IRACEMA Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une cymbale, une seule, une caisse claire, une grosse caisse, pas de toms ou un seul, pas de hit-hat, et derrière, trônant en majesté hilare, le batteur le plus intriguant du moment, Léon Parker. En concert, il ne jouait souvent que de la seule cymbale. Mais tout le swing du jazz était en crue, car à lui tout seul il est le réchauffement climatique du jazz. Batteur conceptuel, il essaie d’approcher la sève sous l’écorce des tambours, et préfère retrouver les percussions qui vibrent plutôt que d’être un simple batteur. Grand sorcier des sons, il prépare ingénument des arcs-en-ciel pour le jazz. Un personnage hors du commun avec un nouveau quartet très groovy et inattendu…

