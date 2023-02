Léon Monet – Visite Guidée MUSEE DU LUXEMBOURG, 13 juillet 2023, PARIS.

Début de la conférence 15 minutes après l’horaire réservé. Visite guidée de l’expositionA partir de 13 ansDurée : 1h15Découvrez les liens étroits qui unissaient Léon Monet à son frère, fondés sur la solidarité fraternelle mais aussi sur une compréhension profonde des innovations impressionnistes. Entre travail sur la couleur et études sur le motif, c’est toute la recherche impressionniste qui se dévoile à vous sous un jour nouveau.Des rendez-vous de visite guidée pour individuels sont proposés :Tous les jours sauf le lundi à 12h15, les vendredi, samedi et dimanche à 17h, le lundi à 20h.Pendant les vacances scolaires des séances exceptionnelles sont proposées à 14h30 les lundis et jeudis, et tous les jours à 17h.Le jour des ateliers enfants, une visite guidée est organisée à 14h30 pour permettre aux adultes de profiter également de l’exposition.Les retardataires ne seront plus acceptés 10mn après le début de la conférence.Les tarifs sont packagés (visite guidée + billet d’entrée). Ils incluent l’équipement en audiophones.Les bénéficiaires de la gratuité ou les titulaires d’un Pass Sésame Escales s’acquittent uniquement du tarif de la conférence.LÉON MONETFRÈRE DE L’ARTISTE ET COLLECTIONNEURMonet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley…Du 15 mars au 16 juillet 2023Le Musée du Luxembourg propose une exposition inédite sur Léon Monet, le frère aîné de Claude. À la fois chimiste, industriel et collectionneur, Léon constitue une remarquable collection d’art impressionniste. À travers un parcours réunissant une centaine d’œuvres, l’exposition nous conduit au cœur de la fabrication des couleurs et dévoile pour la toute première fois au public, le portrait que Claude fit de son aîné, en 1874.Avec le soutien exceptionnel du Musée d’OrsayCommissaire : Géraldine Lefebvre, Docteure en histoire de l’Art, spécialiste du XIXe siècleScénographie : Hubert Le Gall assisté de Laurie Cousseau Musée du Luxembourg

