Valable pour une visite du 15 mars au 16 juillet 2023. Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h, jusqu’à 22h le lundi. Fermé le 01/05. Dernier accès 45mn avant fermeture Gratuit pour les moins de 16 ansOFFREZ OU OFFREZ-VOUS UNE ENTRÉE PRIORITAIRE ET NON DATÉE !Billet non horodaté et prioritaire pour les individuels uniquement. Ouvert tous les jours de 10h30 à 19hNocturne jusqu’à 22h le lundi(pas de jour de fermeture hebdomadaire) LÉON MONETFRÈRE DE L’ARTISTE ET COLLECTIONNEURMonet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley… Du 15 mars au 16 juillet 2023 Le Musée du Luxembourg propose une exposition inédite sur Léon Monet, le frère aîné de Claude. À la fois chimiste, industriel et collectionneur, Léon constitue une remarquable collection d’art impressionniste. À travers un parcours réunissant une centaine d’œuvres, l’exposition nous conduit au cœur de la fabrication des couleurs et dévoile pour la toute première fois au public, le portrait que Claude fit de son aîné, en 1874. Avec le soutien exceptionnel du Musée d’OrsayCommissaire : Géraldine Lefebvre, Docteure en histoire de l’Art, spécialiste du XIXe siècleScénographie : Hubert Le Gall assisté de Laurie Cousseau Musée du Luxembourg Musée du Luxembourg

MUSEE DU LUXEMBOURG PARIS 19, rue de Vaugirard Paris

Le Musée du Luxembourg propose une exposition inédite sur Léon Monet, le frère aîné de Claude. À la fois chimiste, industriel et collectionneur, Léon constitue une remarquable collection d’art impressionniste. À travers un parcours réunissant une centaine d’œuvres, l’exposition nous conduit au cœur de la fabrication des couleurs et dévoile pour la toute première fois au public, le portrait que Claude fit de son aîné, en 1874.

