Paris 6e Arrondissement Galerie Roger Viollet île de France, PARIS 6E ARRONDISSEMENT Léon & Lévy – L’Orient en Grand Galerie Roger Viollet Paris 6e Arrondissement Catégories d’évènement: île de France

PARIS 6E ARRONDISSEMENT

Léon & Lévy – L’Orient en Grand Galerie Roger Viollet, 4 novembre 2021, Paris 6e Arrondissement. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

La Galerie Roger-Viollet expose, pour la première fois, 50 tirages au format si particulier de cette collection unique en son genre des studios Léon & Lévy. Ces photographies panoramiques seront présentées dans les prestigieux locaux de l’agence Roger-Viollet, bien connus des parisiens et situés au 6 rue de Seine, dans le 6ème arrondissement. Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, autour des années 1900, les studios Léon & Lévy envoient leurs opérateurs photographes parcourir le monde et en particulier à destination de l’Orient méditerranéen. Ils se déplacent avec leurs encombrantes chambres photographiques employant d’imposantes plaques de verre au format 16 × 42 cm. Ces dimensions inhabituelles leur permettent d’obtenir des vues panoramiques horizontales et verticales, d’une qualité exceptionnelle. Ruines romaines, Touaregs priant dans le Sahara, oasis, scènes de rue à Marrakech, à Tunis et au Caire, portraits de la tribu des Ouled Naïl en Algérie, dahabiehs sur le Nil et pyramides de Gizeh, rythment cette aventure autour de la Méditerranée. Ce regard européen sur un monde lointain était destiné à l’édition de cartes postales et d’albums photographiques à l’attention d’une clientèle curieuse de voyages exotiques difficilement accessibles à l’époque. Expositions -> Photographie Galerie Roger Viollet 6, rue de Seine Paris 6e Arrondissement 75006

7 : Pont Neuf (427m) 4 : Saint-Germain-des-Près (444m)

Contact : PhotoSaintGermain contact@photosaintgermain.com https://www.photosaintgermain.com https://www.facebook.com/photosaintgermain Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

2021-11-04T11:00:00+01:00_2021-11-04T19:00:00+01:00;2021-11-05T11:00:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-06T11:00:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-09T11:00:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-10T11:00:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-11T11:00:00+01:00_2021-11-11T19:00:00+01:00;2021-11-12T11:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T11:00:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-16T11:00:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-17T11:00:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-18T11:00:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T11:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00

© Léon & Lévy / Roger-Viollet

Détails Catégories d’évènement: île de France, PARIS 6E ARRONDISSEMENT Autres Lieu Galerie Roger Viollet Adresse 6, rue de Seine Ville Paris 6e Arrondissement lieuville Galerie Roger Viollet Paris 6e Arrondissement