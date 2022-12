Léon le magicien dans Magic Best Of Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Léon le magicien dans Magic Best Of Mâcon, 28 décembre 2022, Mâcon . Léon le magicien dans Magic Best Of 24 Rue Rambuteau Kezaco Café-Théâtre Mâcon Saône-et-Loire Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

2022-12-28 20:00:00 – 2022-12-30 22:00:00

Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon

Saône-et-Loire EUR 19 19 De la magie et du mentalisme pour vous amuser en trompant votre cerveau !

Dans ce spectacle complètement exclusif, Léon bluffera les plus sceptiques avec le best-of de ses meilleurs tours de magie et d’expériences mentales.

Spécialement créé pour l’occasion, venez assister à l’incroyable et tutoyer l’impossible pendant plus d’une heure.

Un show divertissant, chaleureux et drôlement magique.

Attention ! Plus vous croirez en voir et plus vous vous ferez avoir.

Artiste : Léon Le Magicien kezaco.macon@gmail.com +33 9 88 53 11 77 https://www.billetreduc.com/lieu/macon/kezaco-cafe-theatre/?fbclid=IwAR3fnpHRyu_1qG9lD5PVHDCkBiamo6cKz7MvJZ3jt01BcFJ2_Anb3spqX5w Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

