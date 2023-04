à la découverte de la Réserve Naturelle Berges du lac, 1 septembre 2023, Léon.

Visite guidée avec un guide naturaliste sur un parcours d’1km au bord du lac.

Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91.

Tarif : adulte 7€, enfant, étudiant 4€, moins de 6 ans gratuit..

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-01 11:00:00. EUR.

Berges du lac Maison de la Réserve

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Guided tour with a naturalist guide on a 1km route along the lake.

Registration required at 05 58 48 73 91.

Price: adult 7?, child, student 4?, under 6 years free.

Visita guiada con un guía naturalista por un recorrido de 1 km a lo largo del lago.

Inscripción previa en el 05 58 48 73 91.

Precio: adulto 7?, niño, estudiante 4?, menores de 6 años gratis.

Geführter Besuch mit einem Naturführer auf einer 1 km langen Strecke am Ufer des Sees.

Anmeldung erforderlich unter 05 58 48 73 91.

Preis: Erwachsene 7?, Kinder, Studenten 4?, Kinder unter 6 Jahren kostenlos.

Mise à jour le 2023-03-24 par Côte Landes Nature Tourisme