Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Berges du lac, 8 août 2023, Léon.

Explorez, en barque et à pied, les trésors de la Réserve Naturelle.

Matin : Balade en barque sur le Courant d’Huchet avec les bateliers (10h à 12h).

12h : apéritif local offert par la Réserve puis pique-nique tiré du sac.

Après-midi : Visite guidée pédestre de la Réserve naturelle (14h à 16h).

Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91.

Tarif : adulte 21,50€, enfant 19€, moins de 6 ans 8,50€..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 16:00:00. EUR.

Berges du lac Maison de la Réserve

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Explore, by boat and on foot, the treasures of the Nature Reserve.

Morning : Boat trip on the Courant d’Huchet with the boatmen (10am to 12pm).

12:00 : local aperitif offered by the Reserve then picnic.

Afternoon: Guided walking tour of the Nature Reserve (2 to 4 pm).

Registration required at 05 58 48 73 91.

Price: adult 21,50?, child 19?, under 6 years old 8,50?

Explore los tesoros de la Reserva Natural en barco y a pie.

Por la mañana: paseo en barco por el Courant d’Huchet con los barqueros (de 10 a 12 h).

12.00 h: aperitivo local ofrecido por la Reserva y, a continuación, picnic de bolsa.

Tarde: Visita guiada a pie de la Reserva Natural (de 14 a 16 h).

Inscripción previa en el 05 58 48 73 91.

Precio: adulto 21,50?, niño 19?, menores de 6 años 8,50?

Erkunden Sie mit dem Boot und zu Fuß die Schätze des Naturschutzgebiets.

Morgens: Bootsfahrt auf dem Courant d’Huchet mit den Bootsführern (10 bis 12 Uhr).

12 Uhr: Vom Naturschutzgebiet angebotener lokaler Aperitif, anschließend Picknick aus dem Rucksack.

Nachmittag: Geführte Wanderung durch das Naturschutzgebiet (14 bis 16 Uhr).

Anmeldung erforderlich unter 05 58 48 73 91.

Preis: Erwachsene 21,50 ?, Kinder 19 ?, Kinder unter 6 Jahren 8,50 ?

Mise à jour le 2023-03-24 par Côte Landes Nature Tourisme