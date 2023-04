à la découverte de la Réserve Naturelle Berges du lac, 28 juillet 2023, Léon.

Visite guidée avec un guide naturaliste sur un parcours d’1km au bord du lac.

Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91.

Tarif : adulte 7€, enfant, étudiant 4€, moins de 6 ans gratuit..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 11:00:00. EUR.

Berges du lac Maison de la Réserve

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Guided tour with a naturalist guide on a 1km route along the lake.

Registration required at 05 58 48 73 91.

Price: adult 7?, child, student 4?, under 6 years free.

Visita guiada con un guía naturalista por un recorrido de 1 km a lo largo del lago.

Inscripción previa en el 05 58 48 73 91.

Precio: adulto 7?, niño, estudiante 4?, menores de 6 años gratis.

Geführter Besuch mit einem Naturführer auf einer 1 km langen Strecke am Ufer des Sees.

Anmeldung erforderlich unter 05 58 48 73 91.

Preis: Erwachsene 7?, Kinder, Studenten 4?, Kinder unter 6 Jahren kostenlos.

