Démonstration de gemmage Berges du lac, 20 juillet 2023, Léon.

Encadrée par l’association Mémoire en Marensin. Un ancien résinier vous propose de redécouvrir une scène de gemmage traditionnel au « hapchot » sur une parcelle de pins adultes en forêt communale. Tout public. Gratuit.

Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 11:30:00. EUR.

Berges du lac Maison de la Réserve

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Supervised by the association Mémoire en Marensin. A former resin worker offers you to rediscover a traditional gemmage scene with the « hapchot » on a plot of mature pines in the communal forest. All public. Free of charge.

Registration required at 05 58 48 73 91.

Supervisado por la asociación Mémoire en Marensin. Un antiguo resinero le invita a redescubrir una escena tradicional de gemmage con el « hapchot » en una parcela de pinos maduros del bosque comunal. Abierto al público. Entrada gratuita.

Inscripción previa en el 05 58 48 73 91.

Betreut von der Vereinigung « Mémoire en Marensin ». Ein ehemaliger Harzarbeiter bietet Ihnen die Möglichkeit, eine traditionelle Edelsteinszene mit dem « Hapchot » auf einer Parzelle mit ausgewachsenen Kiefern im Gemeindewald wiederzuentdecken. Für die gesamte Öffentlichkeit. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung erforderlich unter 05 58 48 73 91.

