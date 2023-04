Eco des pins Berges du lac, 8 juillet 2023, Léon.

La 2ème édition de l’Eco des Pins aura lieu le samedi 8 et le dimanche 9 juillet au Lac de Léon, près de la réserve naturelle.

Ces journées organisées par la Communauté de communes Côte Landes Nature ont pour objectif de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux, et ce de manière ludique.

Samedi 8 :

Conférences, cinéma en plein air

Dimanche 9 :

Animations, jeux, restauration, expositions, éco-village, concerts, spectacles..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-09 . .

Berges du lac

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



The 2nd edition of the Eco des Pins will take place on Saturday 8 and Sunday 9 July at the Lake of Léon, near the nature reserve.

These days organized by the Community of municipalities Côte Landes Nature aim to raise awareness of environmental issues, and this in a playful way.

Saturday 8th :

Conferences, open-air cinema

Sunday 9th :

Animations, games, catering, exhibitions, eco-village, concerts, shows.

La 2ª edición del Eco des Pins tendrá lugar el sábado 8 y el domingo 9 de julio en el Lac de Léon, cerca de la reserva natural.

Estas jornadas, organizadas por la Communauté de communes Côte Landes Nature, tienen como objetivo sensibilizar al público de forma lúdica sobre las cuestiones medioambientales.

Sábado 8 :

Conferencias, cine al aire libre

Domingo 9 :

Actividades, juegos, restaurantes, exposiciones, ecoaldea, conciertos, espectáculos.

Ausgabe des « Eco des Pins » findet am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. Juli am Lac de Léon in der Nähe des Naturschutzgebiets statt.

Diese von der Communauté de communes Côte Landes Nature organisierten Tage haben zum Ziel, die Bevölkerung auf spielerische Weise für Umweltfragen zu sensibilisieren.

Samstag, den 8 :

Vorträge, Kino unter freiem Himmel

Sonntag 9 :

Animationen, Spiele, Verpflegung, Ausstellungen, Ökodorf, Konzerte, Aufführungen.

