de 10h30 à 11h00

.Public enfants. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Comptines, clown & théâtre ébouriffant par Elsa Chausson Léon est

fier. Il pavane sur scène tout occupé à la préparation de son mirifique

spectacle de danse. C’est

jour de galette ! Léon va la partager avec les spectateurs. Mais attention, pas

de méprise : le roi, c’est lui ! Le

spectacle saute d’une comptine à l’autre et nous éclabousse avec humour. Pour les 18 mois-6 ans. Gratuit, sur inscription. Centre Social la 20e Chaise 38 rue des amandiers 75020 Paris Contact : bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

