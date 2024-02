Léon Blum, une vie héroïque Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence, samedi 15 juin 2024.

Philippe Collin, Violaine Ballet, et Charles Berling convient le public à un événement théâtral participatif, adapté d’un podcast à succès de France Inter.

Il s’agit de retrouver dans les théâtres qu’ils parcourent, leur attractivité joyeuse d’agora, de lieu de pensée et de débats. Ils nous offrent un spectacle fleuve qui revisite la vie et l’œuvre de Léon Blum, figure majeure de notre histoire. Une vie comme un roman ; parfois poète, homme d’état visionnaire, dandy lettré, déporté, réformateur considérable, dreyfusard. Il est au cœur du Front Populaire, de nos congés payés. Léon Blum est incarné ici par Charles Berling pour cette création qui invite à se souvenir et à penser librement, à ce qui fut, à ce qui est, et à ré-enchanter la politique. Pourquoi pas en s’en parlant longtemps, parmi les flonflons, une fanfare et une chorale, lors d’une fête citoyenne, autour de tables partagées dans un grand banquet républicain, ou en dansant ensemble dans un bal populaire.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:00:00

fin : 2024-06-15 00:00:00

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

