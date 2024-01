Repas spectacle Léon, samedi 10 février 2024.

Repas spectacle Léon Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10 23:00:00

Avec la troupe Radiostars.

Tarif adulte : 18 € Axoa et pommes de terre ou lasagnes végétarienne et moelleux au chocolat.

Tarif enfant : 12 € Escalope à la crème et écrasé de pommes de terre.

Apéritif à 19 h

Ouverture des portes à 19 h 30

Billetterie en ligne sur https://www.billetweb.fr/soiree-repas-cabaret&src=agenda

Informations au 06 64 20 61 81.

Salle de la Huchette

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



