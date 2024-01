Concert «Gospel Evidence» Léon, dimanche 21 janvier 2024.

Concert «Gospel Evidence» Léon Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00

Dans la cadre de la fête de la paroisse

9h30 Accueil café

10h30 Messe de confirmation

12 h Apéritif offert et repas sur réservation avant le 15 janvier au 06 37 06 97 51 et sur https://marensin.diocese40.fr/

Participation 8 € Apéritif tapas, Paëlla, dessert, vin, café. Gratuit pour les enfants de – de 14 ans.

15h Concert «Gospel Evidence» Entrée libre.

Salle de la Huchette

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert «Gospel Evidence» Léon a été mis à jour le 2024-01-09 par Côte Landes Nature Tourisme