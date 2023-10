FWAD DARWICH & THE NEW DIALECTS L’Eolienne Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille FWAD DARWICH & THE NEW DIALECTS L’Eolienne Marseille, 1 décembre 2023, Marseille. FWAD DARWICH & THE NEW DIALECTS Vendredi 1 décembre, 20h30 L’Eolienne 13€ / adhésion annuelle 3€ Fwad Darwich nous offre une musique complexe, aux mélodies limpides et envoûtantes, un jazz inédit métissé d’influences nord africaines. Une passerelle entre le jazz actuel et les musiques traditionnelles marocaines, où ce bassiste au jeu hors pair revisite le quartet historique du jazz : piano, saxophone, basse et batterie.

Dans le cadre du Festival Jazz sur la Ville

Vendredi 1er décembre à 20h30, ouverture des portes et du bar 1h avant

