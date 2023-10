CARTE BLANCHE À MANDY LEROUGE L’Eolienne Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

CARTE BLANCHE À MANDY LEROUGE Vendredi 24 novembre, 20h30 L’Eolienne 13€ / Adhésion annuelle 3€

Bercée de jazz et de musiques du monde, la musicienne et chanteuse Mandy Lerouge nous offre avec ses complices une musique actuelle de tradition argentine élégante et magnétique.

Pour la toute première fois sur la scène de l’éolienne, Mandy Lerouge, la voix solaire du folklore argentin.

Tombée amoureuse des musiques traditionnelles du Nord de l’Argentine en 2014, Mandy Lerouge mêle son grain de voix velouté aux langues espagnole, quechua et guarani pour se glisser avec grâce dans les mélodies des chacareras, des zambas ou des chamamés qui résonnent dans les provinces de Misiones à Santiago del Estero.

Pour cette carte blanche que lui offre L’éolienne, elle s’entoure de deux grands talents argentins : Diego Trosman à la guitare et Javier Estrella aux percussions (et de quelques invités surprises !). Pour cette soirée aux allures de « peña » – fête traditionnelle où se partagent et se transmettent les musiques populaires, autour de quelques empañadas et de quoi trinquer joyeusement – Mandy nous embarquera dans les paysages, les histoires et les rencontres de ses propres voyages en Argentine. Un répertoire inédit, concocté pour l’éolienne, où elle dévoilera aussi, en avant-première, quelques titres de sa nouvelle création Del Cerro, pour laquelle elle s’est entourée d’un conseiller artistique bien connu du lieu : Bruno Allary, codirecteur de L’éolienne et directeur artistique de la Compagnie Rassegna.

Vendredi 24 novembre à 20h30

Ouverture des portes et du bar 1h avant

