Zoppa L’Eolienne Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Zoppa Vendredi 13 octobre, 20h30 L’Eolienne De 5 à 13€

Aux origines de Zoppa, il y a l’Espagne pour Sylvie Paz, chanteuse et compositrice et la Grèce pour Kalliroi Raouzeou, pianiste, chanteuse et compositrice. Il y a aussi Marseille et la Méditerranée où les deux artistes ont affirmé leur talent, leur voix, leur savoir-faire, leur créativité et leur complicité.

La poésie de Neruda ou de Pessoa n’est jamais très loin dans cette subtile combinaison mélodique aux accents du jazz – méditerranéen qui chahute les syncopes. Le nom du duo est d’ailleurs emprunté à l’expression italienne alla zoppa (à la boiteuse), une référence aux rythmes irréguliers et «bancals» qu’utilise le aksak des Balkans, de Turquie ou de Bulgarie.

Vendredi 13 octobre à 20h30

Ouverture des portes et du bar 1h avant

Infos, tarifs, réservations : https://leolienne-marseille.fr/evenements/zoppa/

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

