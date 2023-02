Sortie de résidence : Le Goût du vent / Nassim Alwan, Kayro & Sylvie Vieville L’Eolienne Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Sortie de résidence : Le Goût du vent / Nassim Alwan, Kayro & Sylvie Vieville L’Eolienne, 28 février 2023, Marseille. Sortie de résidence : Le Goût du vent / Nassim Alwan, Kayro & Sylvie Vieville Mardi 28 février, 18h30 L’Eolienne

Trois humains en quête d’humanité, porteurs d’une parole sans visa empruntent l’audacieux chemin du périple de transmission. Trois voix, trois couleurs vont conter, chanter, danser puis se taire pour écouter le souffle du silence et du précieux. L’Eolienne 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T17:30:00+00:00 – 2023-02-28T19:00:00+00:00

