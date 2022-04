L’Eolienne, hors les murs Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Au programme ce mois-ci :



• Jeudi 21 avril à 14h & 15h30

“Poivre, Pierre” – Clément Goguillot

A partir de 6 ans

MAAOA



• Mercredi 27 avril à 10h15

“Les animaux en folie” – Kayro

A partir de 2 ans

Bibliothèque du Panier



• Samedi 7 mai à 16h

“Mes-tissages” – Fatiha Sadek

A partir de 6 ans

Bibliothèque de l’Alcazar



