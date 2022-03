Leoin Rua Maison de la vie locale | Cattenom Sentzich Catégories d’évènement: Moselle

Maison de la vie locale | Cattenom, le jeudi 17 mars à 17:00

Musique live avec le groupe **Leoin Rua** (Lions Rouges en gaélique irlandais). Il s’agit d’un collectif de musiciens passionnés d’Irlande, habitués des sessions. Créé en 2020 comme un sursaut face à la pandémie, fruit de la fusion de différentes formations transfrontalières, le groupe apporte avec lui l’ambiance et la chaleur si typiques des pubs irlandais. Un authentique hommage à la vie sociale retrouvée et à la musique traditionnelle IRL – in real life. Profitez de l’ouverture du bar éphémère de Cattenom pour fêter la Saint Patrick. Musique Celtique et bières seront au RDV avec le Foodtruck le Barbac et la Crémerie de Valou afin de passer un moment convivial ! Ouverture des portes à 17 heures.

Place Saint-Vincent de Paul, 57570 Cattenom

2022-03-17T17:00:00 2022-03-17T23:00:00

