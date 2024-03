Leoin Rua Espace Liberté | Scy-Chazelles Scy-Chazelles, vendredi 15 mars 2024.

Leoin Rua Concert Saint-Patrick + Release Party à l’Espace Liberté à Scy-Chazelles Vendredi 15 mars, 20h00 Espace Liberté | Scy-Chazelles Entrée libre

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Tournée Saint-Patrick 2024 + Sortie d’EP

Concert de la Saint-Patrick + Sortie d’album 6 titres

✨ Organisé par la Mairie de Scy-Chazelles et l’Association Étincelles

20h à l’Espace Liberté, 1bis rue de la Cheneau 57160 – Scy-Chazelles

Une soirée sur le thème irlandais animée par Leoin Rua (prononcé “Lèn Roua” signifiant “Les Lions Rouges” en gaélique irlandais), qui vous rapportera de nombreuses anecdotes liées aux histoires contées et leurs voyages.

Un savant mélange entre tradition et modernité dans leurs arrangements, ainsi qu’un intérêt particulier pour les chants harmonisés à plusieurs voix.

Buvette sur place dès 19h : boisson, bière irlandaise, bretzels

Axelle Colombo : violon et chœurs / Rebecca Noël : concertina et chant / Julien Chaix : guitare et chant / Yann Caroff : basse et chœurs / Fabio Andreazza : bodhrán

https://linktr.ee/leoinrua

Entrée libre

INFORMATIONS : 03 87 60 07 14

Espace Liberté | Scy-Chazelles Rue de la Cheneau, 57160 Scy-Chazelles Scy-Chazelles 57160 Moselle Grand Est

