26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL : DANY DORIZ Espace Culturel G. Brassens, 9 juin 2023, Léognan.

DANY DORIZ « Fathers and Sons » Ni plus ni moins que les pères et les fils !

Michel Pastre au saxophone ténor, son fils César à l’orgue et à la batterie le fils de Dany, Didier ! Hommage aux « monstres sacrés » que sont Lionel Hampton et Illinois Jaquet.« The Lionel Hampton / Illinois Jacquest Ceremony »Dany Doriz, c’est plus de 60 ans de carrière, vibraphoniste virtuose, émule de Lionel Hampton, il est la référence mondiale du vibraphone jazz/swing, et il a partagé la scène avec les plus illustres solistes du monde ; il a joué avec Lionel Hampton. Concepteur de spectacles, il dirige son Big band, et préside depuis 1970 le célèbre Caveau de la Huchette à Paris.

Michel Pastre, sans nul doute de nos jours le plus grand des saxophonistes ténor . Son phrasé, sa sonorité est dans la lignée des grands saxophonistes de l’âge d’or du jazz.

1ère partie de spectacle : MAMA SHAKERS.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

Espace Culturel G. Brassens Rue du 19 Mars 1962

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Part 2: DANY DORIZ « Fathers and Sons » No more and no less than fathers and sons!

Michel Pastre on tenor saxophone, his son César on organ and Dany’s son Didier on drums! A tribute to the « sacred monsters » that are Lionel Hampton and Illinois Jaquet. The Lionel Hampton / Illinois Jacquest Ceremony « Dany Doriz has a career spanning more than 60 years. A virtuoso vibraphonist and Lionel Hampton’s emulator, he is the world’s leading jazz/swing vibraphone player, and has shared the stage with the world’s most illustrious soloists; he has played with Lionel Hampton. He is a show designer, directs his Big Band, and has been the president of the famous Caveau de la Huchette in Paris since 1970.

Michel Pastre, undoubtedly the greatest tenor saxophonist of our time. His phrasing and sound are in the tradition of the great saxophonists of the golden age of jazz.

Parte 2: DANY DORIZ « Padres e hijos » ¡Nada más y nada menos que padres e hijos!

Michel Pastre al saxo tenor, su hijo César al órgano y Didier, el hijo de Dany, a la batería. Un homenaje a los « monstruos sagrados » que son Lionel Hampton e Illinois Jaquet. La ceremonia Lionel Hampton / Illinois Jacquest « Dany Doriz tiene una carrera de más de 60 años. Virtuoso vibrafonista y emulador de Lionel Hampton, es el principal vibrafonista de jazz/swing del mundo, y ha compartido escenario con los solistas más ilustres del mundo; ha tocado con Lionel Hampton. Es diseñador de espectáculos, dirige su Big Band y preside el famoso Caveau de la Huchette de París desde 1970.

Michel Pastre, sin duda el mejor saxofonista tenor de nuestro tiempo. Su fraseo y su sonido están en la tradición de los grandes saxofonistas de la edad de oro del jazz.

DANY DORIZ « Fathers and Sons » Nicht mehr und nicht weniger als die Väter und die Söhne!

Michel Pastre am Tenorsaxophon, sein Sohn César an der Orgel und an den Drums Danys Sohn Didier! Eine Hommage an die « heiligen Monster » Lionel Hampton und Illinois Jaquet » The Lionel Hampton / Illinois Jacquest Ceremony « Dany Doriz, das sind mehr als 60 Jahre Karriere, virtuoser Vibraphonist, Nachahmer von Lionel Hampton, er ist die weltweite Referenz des Jazz-/Swing-Vibraphons, und er hat die Bühne mit den berühmtesten Solisten der Welt geteilt; er hat mit Lionel Hampton gespielt. Als Showdesigner leitet er seine Big Band und ist seit 1970 Vorsitzender des berühmten Caveau de la Huchette in Paris.

Michel Pastre ist zweifellos der größte Tenorsaxophonist unserer Zeit. Seine Phrasierung und sein Klang stehen in der Tradition der großen Saxophonisten des goldenen Zeitalters des Jazz.

1. Teil der Show: MAMA SHAKERS

