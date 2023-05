Atelier Sophro-Tasting au Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac, 3 juin 2023, Léognan.

Éveillez vos sens avec notre Atelier Sophro-Tasting !!!

De quoi s’agit-il ? D’une nouvelle façon de déguster le vin à l’aveugle, en laissant parler vos ressentis, vos émotions. Connaisseurs ou novices, surprenez vous à parler du vin simplement.

Rendez-vous

Samedi 3 juin

de 17h à 19h30

@Château La Louvière

Places limitées, ne tardez pas à réserver votre atelier avant le 26 mai !.

149 Avenue de Cadaujac Château La Louvière

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Awaken your senses with our Sophro-Tasting Workshop!!!

What is it about? A new way of tasting wine blind, letting your feelings and emotions speak for themselves. Whether you are a wine connoisseur or a novice, surprise yourself by talking about wine in a simple way.

Rendez-vous

Saturday 3rd June

from 5pm to 7.30pm

@Château La Louvière

Places are limited, so don’t delay in booking your workshop before 26 May!

¡¡¡Despierta tus sentidos con nuestro Taller de Sofro-cata!!!

¿En qué consiste? Una nueva forma de catar el vino a ciegas, dejando que tus sensaciones y emociones hablen por sí solas. Tanto si eres un experto en vinos como un principiante, sorpréndete hablando del vino de una forma sencilla.

Cita

Sábado 3 de junio

de 17:00 a 19:30

@Château La Louvière

Las plazas son limitadas, así que no tarde en reservar su taller antes del 26 de mayo.

Erwecken Sie Ihre Sinne mit unserem Sophro-Tasting-Workshop!!!

Worum handelt es sich dabei? Eine neue Art, Wein blind zu verkosten, indem Sie Ihre Gefühle und Emotionen sprechen lassen. Ob Kenner oder Neuling, lassen Sie sich überraschen, wie einfach es ist, über Wein zu sprechen.

Termine

Samstag, 3. Juni

von 17 Uhr bis 19.30 Uhr

@Château La Louvière

Begrenzte Plätze, buchen Sie Ihren Workshop noch vor dem 26. Mai!

