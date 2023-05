Journée nationale de la Résistance – Conférence & reconstitution historique Halles de Gascogne, 27 mai 2023, Léognan.

Sur le parvis des Halles :

9h-17h : Reconstitution historique en costume + voitures d’époque (Association MVCG Dordogne)

11h : conférence sur M. Paul Dupont, résistant Léognanais par l’historien Patrice Rolli dans les Halles de Gascogne

12h15 : Commémoration avec dépôt de gerbe pour la journée de la résistance – Monument aux morts (rassemblement 12h). cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Halles de Gascogne Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the square of Les Halles :

9am-5pm: Historical re-enactment in costume + period cars (Association MVCG Dordogne)

11am : Conference on Mr. Paul Dupont, Resistance fighter from Léognan by the historian Patrice Rolli in the Halles de Gascogne

12:15 : Commemoration with wreath laying for the day of the resistance ? Monument aux morts (gathering at 12:00). This ceremony will be followed by a vin d?honneur.

En la plaza de Les Halles :

de 9.00 a 17.00 h: Recreación histórica con disfraces + coches de época (Asociación MVCG Dordogne)

11.00 h: Conferencia sobre el Sr. Paul Dupont, resistente de Léognan, a cargo del historiador Patrice Rolli en las Halles de Gascogne

12.15 h: Conmemoración con colocación de coronas de flores del Día de la Resistencia ? Monument aux morts (concentración a las 12.00 h). Esta ceremonia irá seguida de un vin d’honneur.

Auf dem Vorplatz von Les Halles :

9h-17h: Historische Rekonstruktion in Kostümen + historische Autos (Association MVCG Dordogne)

11 Uhr: Vortrag über M. Paul Dupont, Widerstandskämpfer aus Léognan, von dem Historiker Patrice Rolli in den Halles de Gascogne

12.15 Uhr: Gedenken mit Kranzniederlegung zum Tag des Widerstands? Monument aux morts (Versammlung 12 Uhr). Nach dieser Zeremonie findet ein Ehrenwein statt.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Montesquieu