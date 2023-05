Exposition Jean Moulin Espace culturel Georges Brassens, 16 mai 2023, Léognan.

Exposition Jean Moulin « une vie d’engagement » en partenariat avec l’ONACVG (office national des combattants et des victimes de guerre) du 16 au 27 mai 2023.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Mardi : 16 h – 18 h 30

Mercredi : 10 h – 12 h 30 ; 14 h – 18 h 30

Jeudi : 16 h – 18 h 30

Vendredi : 16 h – 18 h 30

Samedi : 10 h – 12 h 30.

Espace culturel Georges Brassens Rue du 19 Mars 1962

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibition Jean Moulin « a life of commitment » in partnership with the ONACVG (national office of combatants and victims of war) from 16 to 27 May 2023.

Opening hours of the library :

Tuesday: 4:00 pm – 6:30 pm

Wednesday: 10 am – 12:30 pm; 2 pm – 6:30 pm

Thursday: 4 – 6:30 pm

Friday: 4 – 6:30 pm

Saturday: 10 am – 12:30 pm

Exposición Jean Moulin « una vida de compromiso » en colaboración con la ONACVG (oficina nacional de combatientes y víctimas de guerra) del 16 al 27 de mayo de 2023.

Horario de apertura de la biblioteca :

Martes: 16.00 h – 18.30 h

Miércoles: 10.00 – 12.30 h; 14.00 – 18.30 h

Jueves: de 16:00 a 18:30

Viernes: de 16.00 a 18.30

Sábado: de 10.00 a 12.30

Ausstellung Jean Moulin « une vie d’engagement » in Partnerschaft mit dem ONACVG (Office national des combattants et des victimes de guerre) vom 16. bis 27. Mai 2023.

Öffnungszeiten der Bibliothek :

Dienstag: 16.00 – 18.30 Uhr

Mittwoch: 10.00 – 12.30 Uhr; 14.00 – 18.30 Uhr

Donnerstag: 16.00 – 18.30 Uhr

Freitag: 16 Uhr – 18.30 Uhr

Samstag: 10:00 – 12:30 Uhr

