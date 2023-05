Café concert : Treet’s Kawa Nhan, 12 mai 2023, Léognan.

Pop, Soul, Blues and more… Une voix soul chaleureuse et punchy, des guitares blues et une groovin’ basse qui enracine la pulse. Tout est là. Sur scène ils jouent des morceaux qui prennent aux tripes et qui parlent à l’âme… Des standards les plus connus aux pépites plus rares de son répertoire Treet’s s’amuse avec les genres et fait bouger les lignes.

Entrée libre.

Petite restauration sur place.

Pour consommer, adhésion à 1 € au mois ou 8 € pour l’année 2023..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pop, Soul, Blues and more… A warm and punchy soul voice, blues guitars and a groovin? bass that roots the pulse. It’s all there. On stage they play songs that take you to the gut and speak to the soul? From the most famous standards to the rarest nuggets of their repertoire, Treet’s has fun with genres and moves the lines.

Free admission.

Small catering on the spot.

To consume, membership at 1 ? per month or 8 ? for the year 2023.

Pop, Soul, Blues y mucho más… Una voz soul cálida y con garra, guitarras bluesy y un bajo groovin? que enraíza el pulso. Todo está ahí. En el escenario, tocan canciones que te toman por asalto y te hablan al alma? Desde los estándares más famosos hasta las pepitas más raras de su repertorio, Treet?s se divierte con los géneros y mueve los hilos.

Entrada gratuita.

Comida y bebida disponibles in situ.

Para consumir, abono a 1€ al mes u 8€ para el año 2023.

Pop, Soul, Blues and more… Eine warme, druckvolle Soulstimme, Bluesgitarren und ein groovin? Bass, der den Puls in die Höhe treibt. Alles ist da. Auf der Bühne spielen sie Stücke, die in die Eingeweide gehen und die Seele ansprechen Von den bekanntesten Standards bis zu den selteneren Nuggets ihres Repertoires spielt Treet?s mit den Genres und bewegt die Grenzen.

Der Eintritt ist frei.

Kleine Snacks vor Ort.

Mitgliedschaft für 1 ? pro Monat oder 8 ? für das Jahr 2023.

