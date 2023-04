KAWA TROC : JARDIN Kawa Nhan, 6 mai 2023, Léognan.

Nous vous proposons une après-midi troc sur le thème du jardin. Venez échanger graines, plants, fleurs ou encore matériel de jardinage .

Afin de ne pas encombrer le lieu, vous repartez avec ce que vous n’avez pas troqué. Pas d’argent en jeu, que des échanges ou on donne !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We propose an afternoon barter on the theme of the garden. Come and exchange seeds, plants, flowers or gardening equipment.

In order not to clutter the place, you leave with what you did not trade. No money is involved, just exchange or give!

Le proponemos una tarde de trueque sobre el tema del jardín. Ven a intercambiar semillas, plantas, flores o material de jardinería.

Para no desordenar el lugar, te vas con lo que no intercambiaste. No hay dinero de por medio, ¡sólo intercambia o regala!

Wir bieten Ihnen einen Tauschnachmittag zum Thema Garten an. Tauschen Sie Samen, Setzlinge, Blumen oder auch Gartengeräte.

Um den Ort nicht zu überfüllen, nehmen Sie alles mit, was Sie nicht getauscht haben. Es geht nicht um Geld, sondern nur um Tauschen oder Geben!

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Montesquieu