Rando canine (ou pas !) 10 place Joane, 22 avril 2023, Léognan.

Nos amis adhérents Jacques et Olivier vous ont fait découvrir en février dernier leurs chemins de traverses à Léognan. Devant un tel succès, ils vous feront découvrir de nouveaux sentiers aux abords de la ville avec cette fois-ci nos amis les toutous. Si vous n’avez pas de chien, vous pouvez aussi nous accompagner.

Rdv au café pour un départ à 9h30.

Pas d’inscription requise..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

10 place Joane Kawa Nhan

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Our friends Jacques and Olivier have made you discover last February their crossroads in Léognan. With such a success, they will make you discover new paths around the city with this time our friends the doggies. If you don’t have a dog, you can also accompany us.

Meeting point at the café for a departure at 9:30 am.

No registration required.

El pasado mes de febrero, nuestros amigos Jacques y Olivier te hicieron descubrir sus senderos de cross-country en Léognan. Después de semejante éxito, te harán descubrir nuevos senderos por la ciudad con nuestros amigos los perritos. Si no tienes perro, también puedes acompañarnos.

Punto de encuentro en el café para una salida a las 9.30 h.

No es necesario inscribirse.

Unsere Freunde Jacques und Olivier haben Ihnen im vergangenen Februar ihre Querfeldeinwege in Léognan gezeigt. Angesichts eines solchen Erfolgs werden sie Ihnen neue Wege am Rande der Stadt zeigen, diesmal mit unseren Freunden, den Hündchen. Wenn Sie keinen Hund haben, können Sie uns auch begleiten.

Treffpunkt im Café für die Abfahrt um 9:30 Uhr.

Keine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Montesquieu