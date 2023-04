Atelier Massage Sonore 10 place Joane, 22 avril 2023, Léognan.

Victor vous propose un voyage intérieur à l’aide de son digeridoo thérapeutique, reposant et envoutant pour une séance de méditation.

A travers un massage sonore, la vibration traverse le corps entier venant remettre en circulation les énergies stagnantes, permettant un lâcher-prise, une détente, et une libération.

Inscription nécessaire par mail, par téléphone ou sur place..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

10 place Joane Kawa Nhan

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Victor offers you an inner journey with his therapeutic digeridoo, relaxing and enchanting for a meditation session.

Through a sound massage, the vibration goes through the whole body, putting back into circulation the stagnant energies, allowing a letting go, a relaxation, and a liberation.

Registration required by email, phone or on site.

Victor te propone un viaje interior con su digeridoo terapéutico, relajante y encantador para una sesión de meditación.

A través de un masaje sonoro, la vibración recorre todo el cuerpo, poniendo de nuevo en circulación las energías estancadas, permitiendo un dejarse llevar, una relajación y una liberación.

Inscripción obligatoria por correo electrónico, teléfono o in situ.

Victor lädt Sie mithilfe seines therapeutischen Digeridoo zu einer inneren Reise ein, die Sie in eine Meditationssitzung entführt.

Durch eine Klangmassage durchdringt die Vibration den ganzen Körper und bringt stagnierende Energien wieder in Fluss, um loszulassen, zu entspannen und zu befreien.

Anmeldung per E-Mail, Telefon oder vor Ort erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Montesquieu