FORUM DES FORMATIONS AÉRONAUTIQUES CIVILES ET MILITAIRES Aéro-club de Bordeaux, 13 mai 2023 09:00, .

Venez nous rencontrer sur notre stand pour découvrir le Bachelor Systèmes Aéronautiques de niveau BAC+3 reconnu par l’État avec ATPL théorique (Airline Transport Pilot Licence) en option afin de devenir pilote, en partenariat avec Mermoz Academy.

UNE FORMATION POUR CONSTRUIRE LES TRANSPORTS DE DEMAIN

Forte du succès de son implantation bordelaise, l’ESME Bordeaux souhaite répondre aux attentes des élèves et de l’économie de la région en élargissant son offre de formation. C’est pourquoi elle s’est associée à l’IPSA, grande école d’ingénieur spécialisée en aéronautique et spatial, pour vous proposer un Bachelor transports éco intelligents – spécialité systèmes aéronautiques sur le campus de Bordeaux. Il permettra aux étudiants d’obtenir un diplôme validé conjointement par l’ESME et l’IPSA.

Le Bachelor ouvre la voie à une intégration professionnelle dès la fin du cursus, mais offre également l’opportunité de poursuivre un deuxième cycle en école d’ingénieur.

L’AÉRONAUTIQUE, L’ESPACE ET LES TRANSPORTS : DES SECTEURS EN PLEINE MUTATION

L’informatique embarqué, l’intelligence artificielle et le Big Data, autant d’innovations qui révolutionnent l’ensemble de nos mobilités et les métiers qui y sont rattachés. Ces transformations modifient profondément les besoins de recrutement de l’industrie aéronautique traditionnelle, ceux-ci étant à la recherche de profils de cadres intermédiaires polyvalents.

L’alliance de théorie et de pratique propre au Bachelor Systèmes Aéronautiques offre une vraie spécialisation vers des métiers en plein développement tout en garantissant l’opérationnalité des diplômés.

Les métiers visés

Architecte plateforme embarquée

Assistant ingénieur

Expert technologies embarquées

Développeur en systèmes embarqués

