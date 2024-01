[STAGE] Tannage gras + fumée : buckskin / fourrure – Léogeats (33) Léogeats Léogeats, samedi 9 novembre 2024.

Début : 2024-11-09 09:30

Fin : 2024-11-11 17:30

3 jours pour apprendre à transformer des peaux brutes en matière noble (cuirs et fourrures) avec des méthodes naturelles faisant appel au gras et à la fumée. 9 – 11 novembre 1

3 jours pour apprendre à transformer les peaux avec des méthodes artisanales impliquant un traitement au gras et à la fumée. Nous travaillerons avec des peaux d’agneau, de chevreau ou de chevreuil en vue de produire un « buckskin » (doux, souple, sain, respirant, résistant et lavable ; un cuir idéal pour la confection de vêtements et accessoires !).

En parallèle, nous verrons également comment s’y prendre avec les fourrures en tannant une peau de lapin en poils.

Programme :

Travail de rivière. Suite d’opérations mécaniques et chimiques destinées à préparer la peau au tannage (écharnage, effleurage, rinçage, essorage…)

Apprêtage, assouplissage et fumage

Apports théoriques, notions de chimie, généralisation de la technique appliquée à d’autres types de peaux, méthodes alternatives

À toutes les étapes : possibilité de tester le travail avec des outils « préhisto-compatibles » (en pierre, bois, os…)

En parallèle sur le séjour : initiation au raclage à sec d’une peau de cerf tendue sur cadre

Le travail des peaux est physique (accessible à toute personne en bonne santé) et se révèle souvent intense et exigeant. Mais c’est une discipline où les efforts payent et vous découvrirez que le jeu en vaut largement la chandelle ! Afin de rendre possible la grande transformation en 3 jours, nous avancerons au rythme des peaux. Cela signifie que pour respecter les différentes étapes-clés du processus et que chacun puisse les suivre, il est indispensable de passer les soirées ensemble !

